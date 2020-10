McSween | La COVID va-t-elle avoir une incidence sur la retraite des Québécois ?

« Dans le moment, les rendements sans risque sont moribonds et l'horizon est poche (...) On appelle ça en finances une courbe ultra «flat». On s'attend à ce que les taux d'intérêt demeurent bas au niveau obligataire et court terme. Au niveau du placement, ce ne sera pas le Klondike. Beaucoup de Canadiens vont prendre une pause d'épargne parce qu'ils n'auront pas d'argent cette année: pertes d'emploi, tu as besoin d'un coussin. Tu vas retarder ta retraite... »