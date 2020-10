L'analyse de McSween | Cogeco dit encore non à Altice

« Tel que nous l’avons fait le 2 septembre 2020, à la suite de l’annonce de leur première proposition non sollicitée, les membres de la famille Audet rejettent unanimement cette nouvelle proposition. Puisque que Rogers et Altice ne semblent pas comprendre, nous réitérons aujourd’hui que ce n’est pas une stratégie de négociation, mais un refus définitif. Nous ne sommes pas intéressés à vendre nos actions », a indiqué Louis Audet, président de Gestion Audem inc.