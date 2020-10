L'État de New York reconnaît le caractère propre de l'hydroélectricité | «Cette décision est historique»

L'État de New York reconnaît et valorise le caractère propre et renouvelable de l'hydroélectricité.

Cette décision majeure a été prise par le département des Services publics de l'État de New York a modifié vendredi sa Norme sur l'énergie propre (Clean Energy Standard) afin d'accélérer le processus de décarbonisation du système électrique de son territoire.