COVID-19 | Québec au secours des chômeurs

«Par exemple, un mécanicien de l’aéronautique, on va reconnaître ses acquis pour qu’il puisse devenir apprenti sur un chantier de construction. Un aide-cuisinier dans un restaurant, on va lui permettre de suivre une formation en transformation des aliments. Il va pouvoir devenir un manœuvre en transformation alimentaire. Un préposé à l’entretien à l’hôtel, il peut faire un DEP (diplôme d’études professionnelles) en entretien général et il pourra faire de l’entretien ménager dans un hôpital»