Publication du livre «Liberté 45» de Pierre-Yves McSween | «Pour certains, la liberté financière c'est le pouvoir dire non»

«Pour certains, cette liberté se passe à 60 ans. Pour d’autres, c’est le pouvoir dire non, à n’importe quel âge. Pour moi, la retraite c’est dire non. Dans le système canadien, il faut acheter le droit de dire non. Ça ne signifie pas d’être riche, mais plutôt de faire les bons choix à propos du travail. [...] La liberté financière, en pandémie de COVID-19 ou non, n'est cependant pas accessible à tous. Son parcours de vie est important. On ne peut affirmer soudainement, à 58 ans, qu'on veut devenir libre financièrement. C'est une question de circonstances, d'occasions, de choix et de chance...»