McSween | Votre modèle d'affaires est-il viable en temps de COVID?

« Bizou, c'est un modèle d'affaires basé sur des achats un peu plus impulsifs; on vise la clientèle qui se promène en centre commercial (...) C'est basé sur du lèche-vitrine et sur des achats impulsifs, mais aussi des achats pour des évènements. Tu n'as plus d'évènements, tu n'as plus de lèche-vitrine. Quand tu te déplaces en magasin, c'est pour acheter. C'est rare que tu planifies d'aller au centre-ville pour t'acheter des boucles d'oreilles à 6,50$ ou à 60$. Donc, ça vient tuer le modèle un peu. »