Couple qui travaillait dans l’aviation | «On a une baisse de revenus de 75%»

«Les sacrifices financiers sont énormes, on a une baisse de revenus de 75%. Avant la pandémie, on s’était acheté une maison intergénérationnelle avec mes parents. Donc, le stress financier est aussi pour mes parents. On avait des économies et on est en train de les épuiser. On a vendu le fonds d’études de notre fille pour être capable d’arriver en fin de mois»