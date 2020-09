Frais de livraison | «Le client n'a pas toujours le bon signal de prix» -Pierre Yves McSween

« Le client, dans le monde d'aujourd'hui n'a pas toujours le bon signal de prix. Amazon et WalMart disent: pour quelques dollars par mois, tu as la livraison gratuite tout le temps, mais ce n'est jamais gratuit, il y a un coût implicite. Pendant la pandémie, on a dit qu'on allait sauver les restaurateurs en commandant avec Uber Eats... qui charge 30%. Une compagnie de livraison qui te charge entre 20 et 30%, c'est une grosse partie de ta marge que tu laisses aller. »