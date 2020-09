McSween et le 28 jours de confinement | Quelles seront maintenant les mesures pour compenser les commerces?

« Le loyer, c'est la problématique. Si tu as un loyer commercial sur une avenue commerciale et que tu es restaurateur et que tu dois payer 6000 ou 7000$ par mois et les autres frais, les assurances et qu'on a très bien vu que durant le programme qui s'est terminé le 15 juillet que beaucoup de propriétaires d'immeubles commerciaux ont décidé de ne pas perdre une cenne et donc d'égorger leurs locataires, on voit que subventionner le loyer commercial n'est peut-être pas la bonne idée, faudrait peut-être que tu subventionnes davantage la personne qui paie le loyer. »