McSween | «Des commerces vont être abandonnés par le gouvernement parce que ce sera un coût à avoir ou un prix à payer»

« Fermer les commerces, ce n'est pas le même impact de fermer les cinémas, ce n'est pas le même impact que de fermer les gyms. Le gym permet à des gens qui ne sont pas en région, qui n'ont pas accès à des équipements et de l'espace pour s'entrainer, surtout l'hiver et l'automne, d'exulter un peu de frustration de et retrouver une santé mentale (...) Il y a aussi la détresse financière des commerces. Présentement, il y a des commerces qui vont être abandonnés par le gouvernement parce que ce sera un coût à avoir ou un prix à payer. »