Prestation canadienne de la relance économique bonifiée | «Le diable est dans les détails!»

«Le gouvernement avait dit que c’était la fin de la PCU en septembre, ajoutant que les Canadiens devaient se préparer à un retour au travail, si l’occasion se présente. Or, le gouvernement Trudeau a fait un compromis avec le NPD à propos PCRE. Le diable est dans les détails ! Pour être admissible à la PCRE, on ne peut être admissible à l’assurance-emploi. C’est l’Agence de revenu du Canada qui va encore gérer cette prestation. Donc, encore des possibilités de fraudes. Les conditions sont aussi surprenantes : on vient ajouter 26 semaines de PCRE, en se basant sur la bonne foi du prestataire, qui doit quand même se chercher du travail…»