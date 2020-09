La compagnie Électrique Lion livrera 10 camions à Amazon

«C’est réaliste et il ne faut pas avoir peur de nos ambitions. En ce moment, il y a une fenêtre d’opportunité. Si on veut se positionner au Québec, c’est important de le faire maintenant. On a des ressources naturelles exceptionnelles ici et malheureusement, aujourd’hui, il y en a beaucoup qui s’en vont à l’extérieur. Et c’est important de les garder. Plus on va garder nos ressources, plus on va traiter la matière première ici, plus il va y avoir des jobs. On est en train de se créer un écosystème électrique vraiment important»