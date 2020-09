Nouvelles entrées en bourse cette semaine | «C’est un peu comme une relation amoureuse»

«Ces deux entreprises ne font pas encore d’argent, mais elles promettent beaucoup. La période d’appel public à l’épargne est très volatile. J’ai donc envie de faire un parallèle avec l’amour. L’appel public à l’épargne quand une entreprise arrive en bourse, c’est une grosse publicité. C’est comme le nouveau profil de célibataire sur un site web de rencontre très populaire. Les premiers jours, il y a beaucoup d’activité et d’intérêt. Ensuite, ça s’estompe par la suite. Alors, l’intérêt pour le profil diminue. Une entrée en bourse, c’est comme l’amour. Au début, c’est la passion, on veut y croire. Sans véritable preuve de réussite, on veut quand même tenter sa chance...»