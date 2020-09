COVID-19 | «2000 licenciements chez Transat d’ici décembre»

En l'absence d'une aide gouvernementale pour l'industrie, comme cela s'est fait aux États-Unis et en Europe, notamment, et en raison du maintien des restrictions actuelles à l'endroit des voyages internationaux, il sera très difficile pour le voyagiste de stabiliser ses activités, a prévenu jeudi son président et chef de la direction, Jean-Marc Eustache.

C’est ce qu’on peut lire dans un texte de la Presse canadienne, paru jeudi.

On envisage que Transat pourrait licencier 2000 employés, ce qui réduirait la taille de l'effectif d'environ 40%.

La fin de la Subvention salariale d'urgence du Canada, qui a été prolongée jusqu'au 19 décembre, devrait sonner le glas pour ces 2000 travailleurs.

Les deux tiers des quelque 5100 employés canadiens de la compagnie font toujours l'objet de mises à pied temporaires - qui avaient été annoncées en mars dernier.