COVID-19 | «Les jeunes propriétaires d’une résidence au Canada n’ont souvent pas une grande marge de manœuvre»

«Les propriétaires favorisés actuellement sont ceux qui ont du capital accumulé ou gagné sur leur résidence. Ça change complètement leur perception de la pandémie. Si tu t’endettes de 7000 dollars, mais que tu as une résidence depuis 15 ans, tu as non seulement du capital remboursé, tu as aussi du capital associé au gain de valeur de la maison. Elle devient une police d’assurance. Les jeunes propriétaires ne profitent pas nécessairement de capital de secours pour refinancer des dettes de cartes de crédit, de marges de crédit ou autres mauvaises décisions… La jeune génération de propriétaires n’a pas la même marge de manœuvre… En plus, les jeunes ont souvent un fort ratio d’endettement.»