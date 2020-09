Offre d'achat d'Altice USA et de Rogers | Un refus « définitif » de Cogeco

Détentrice de la majorité des actions avec droit de vote de Cogeco, la famille Audet réitère que l'entreprise n'est pas à vendre et qu'elle rejette l'offre d'achat non sollicitée d'Altice USA et de Rogers.

Dans un communiqué transmis en fin d'après-midi, Louis Audet a tenu à « clarifier sans équivoque » que ce refus « ne constitue en rien une position de négociation; il est définitif ».

Rappelons que la famille Audet avait rapidement rejeté l'offre de 10,3 milliards de dollars annoncée mercredi dernier par la filiale du conglomérat européen Altice et l'Ontarienne Rogers.