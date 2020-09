Cascades | Et si on arrivait à produire plus sans consommer plus d’énergie? Avec Énergir, ça se peut!

Cascades, un leader innovant

Produire plus de papier sans consommer plus d’énergie a toujours été dans les préoccupations et les valeurs de l’entreprise Cascades, première entreprise mondiale dans le domaine des pâtes et papiers.

Grâce au programme Innovation d’Énergir qui soutient, entre autres, l’implantation de meilleures pratiques, l’entreprise Cascades a pu mettre en place un système de gestion de l’énergie.

Il s’agit d’une structure d’amélioration continue en usine qui permet de suivre, gérer et perfectionner la consommation d’énergie afin d’être toujours plus performant.

Lorsqu’une analyse du système de gestion de l’énergie a révélé, par exemple, qu’un équipement mal calibré ne fonctionnait pas à sa pleine capacité, le remplacement de la pièce fautive a pu être effectué rapidement. Ainsi, la production a pu reprendre à pleine capacité, sans engendrer de coût énergétique supplémentaire, permettant à l’entreprise une économie de plusieurs dizaines de milliers de dollars en cas de ralentissement de sa production.

L’efficacité énergétique chez Énergir

Depuis 2001, Énergir aide ses clients à réduire leur consommation d'énergie et donc optimiser leurs coûts et ainsi favoriser l’investissement dans leur croissance. On croit que nous devons tous contribuer aux objectifs de réduction de gaz à effet de serre et encourager l’innovation comme moteur de croissance économique. À cet égard, Énergir offre des conseils d’experts et des programmes de subvention pour l'achat d'appareils à haute efficacité et pour la mise en place de projets d'efficacité énergétique.

