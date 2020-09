Rogers et Altice proposent 10 G$ pour Cogeco | «Quelle est la valeur économique du câble?»

L'offre non sollicitée de 10,3 milliards de dollars faite par Rogers et Altice pour mettre la main sur Cogeco n'intéresse pas la famille Audet, propriétaire de la compagnie qui possède la majorité des actions. Or, plusieurs y voient une stratégie pour obtenir plus d’argent en faveur des actionnaires. C'est l'avis de notre chroniqueur Pierre-Yves McSween.