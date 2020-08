Sportplex | Et si refroidir permettait de mieux chauffer ? Avec Énergir, ça se peut!

L’efficacité énergétique chez Énergir

Depuis 2001, Énergir aide ses clients à réduire leur consommation d'énergie et donc optimiser leur coût et ainsi favoriser l’investissement dans leur croissance. On croit que nous devons tous contribuer aux objectifs de réduction de gaz à effet de serre et encourager l’innovation comme moteur de croissance économique. À cet égard, Énergir offre des conseils d’experts et des programmes de subvention pour l'achat d'appareils à haute efficacité et pour la mise en place de projets d'efficacité énergétique.

Pour en savoir plus : energir.com/subventions