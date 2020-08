Nouvelles prestations annoncées par Ottawa | «On est en train de jouer à de la politique de survie avec des mesures publiques»

«400 $ par semaine pendant la moitié d’une année. Tu peux l’avoir même si tu travailles et que tu n’es pas admissible à l’assurance-emploi. C’est comme un revenu complémentaire. Si tu gagnes plus que 38 000 $ annuellement, tu vas devoir rembourser 0,50 $ par dollar supplémentaire. Ça veut dire que des gens, qui vont travailler, vont recevoir un chèque pas vraiment nécessaire… On s'entent que le gouvernement a décidé ça depuis un moment... Ça cache les problèmes associés à SNC-Lavalin, WE Charity et autres. On est en train de jouer à de la politique de survie avec des mesures publiques.»