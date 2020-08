Marché immobilier | Est-ce le temps de vendre ou d'acheter?

«Il y a énormément d’emplois qui se sont transférés en télétravail. Les gens veulent fuir la ville et le noyau d’infection. Les gens veulent de l’espace. On a deux types d’acheteurs : ceux qui avaient des budgets pour voyager cet été; ceux qui partent un mois ou deux en Europe et qui dépensent des milliers de dollars en voyage. Ils ont transféré ce budget en immobilier. Et l’autre catégorie d’acheteurs, ce sont ceux qui se sont aperçus qu’ils peuvent très bien fonctionner en télétravail et qui peuvent maintenant se permettre une meilleure qualité de vie»