10 000 clients prévenus seulement cet été d'un vol de données | «Encore et toujours Desjardins!»

«Encore et toujours Desjardins; ça m’assomme quand j’entends cette nouvelle histoire à propos des 10 000 clients prévenus cet été. D’abord, on peut dire que la quasi-totalité des clients de Desjardins s’est fait voler des informations sur leur identité, avec le potentiel de troubles. Deuxièmement, on peut dire que l’institution ne collabore pas beaucoup avec la police. Ce n’est pas normal que ça prenne autant de temps, alors que les noms des suspects circulent publiquement depuis le début de l’affaire. C’est une aberration mentale. Ce qu’on comprend, c’est que Desjardins cherche surtout à protéger son image et celles de ses dirigeants. 10 000 personnes de plus, ce n’est pas un nombre suffisant pour qu’on le dise publiquement, selon Desjardins, avec son arrogance habituelle. Pardon?! Est-ce une institution sérieuse? C’est une question de confiance et de crédibilité… On dirait que personne n’est imputable chez Desjardins.»