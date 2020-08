Durs impacts de la COVID-19 | «Il faut réformer le centre-ville de Montréal de manière approfondie»

À court terme, il y a peu de solutions pour les édifices passablement vides du centre-ville. Ça prendrait plus que des commerces de chaussures en rangée : la rue Sainte-Catherine, par exemple, a besoin de plus de traiteurs, de pâtisseries, d’épiceries, des restaurants et surtout des résidents… Il faut réformer le centre-ville de manière approfondie.»