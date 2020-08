COVID-19 et finances personnelles | « Il y aura un impact à retardement et ça va être spectaculaire » -P.-Y. McSween

« Il y aura un impact à retardement et ça va être spectaculaire. Pour l'instant, on ne peut pas le doser parce que les commerces sont sur le respirateur artificiel et vivent de l'aide, du redémarrage et de l'entraide du client. Mais, quand la concurrence pure et parfaite va revenir, qu'est-ce qui va arriver avec certains commerces? C'est sûr qu'il y en a qui vont avoir des décisions difficiles à prendre. »