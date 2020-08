Pandémie | Retour au bureau: 44 % des Québécois sont craintifs

Vous n’avez pas le goût de retrouver votre bureau au sein de votre entreprise? Dites-vous que vous n’êtes pas les seuls.

Selon un sondage effectué par KPMG, près de 44 % des Québécois craignent le retour au travail au bureau à la rentrée.

Manon Poirier, directrice générale de l'Ordre des conseillers en ressources humaines, met les choses en contexte au micro de Paul Houde.

À priori, elle ne s’étonne guère de la proportion de Québécois qui s’inquiètent d’un éventuel retour au bureau.

« Ce sont des statistiques qui sont cohérentes avec certains sondages que l’ordre a effectués, dit-elle. Ce n’est pas étonnant parce que la crainte de la COVID demeure. Et quand on creuse un peu dans les statistiques, on sent que le fait de devoir prendre le transport en commun est l’un des facteurs importants qui joue sur le fait de ne pas vouloir retourner au bureau. »

Et il faut admettre que la découverte du télétravail pour des milliers de travailleurs a eu un impact positif sur leur vie.