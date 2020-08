Ventes d'embarcations | «Personnellement, je n’ai jamais vu ça» -Marc-André Thomas

«On a fait partie des derniers à rouvrir vers la fin mai et dès le départ, ce fut incroyable. Personnellement, je n’ai jamais vu ça. Cette année, la cote était beaucoup plus aux petites embarcations. Surtout les pontons chez nous, c’est comme une nouvelle mode. Cette année, les pontons, on n’en a manqué assez tôt dans la saison.»