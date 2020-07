Bilan des voies actives sécuritaires | «On ne prétend pas qu'elles ont aucun effet à Montréal»

On ne prétend pas que les VAS ont aucun effet en ville. Dans la balance, on remarque néanmoins que les gens sont au rendez-vous dans la rue. Ils veulent rouler et marcher en toute sécurité. Certes, il faut garder l'accessibilité aux artères commerciales pour les voitures et les transports en commun. Mais, ça prend un environnement urbain vibrant qui permet les déplacements sécuritaire, en cette période toute particulière.»