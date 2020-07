Impacts majeurs de la COVID-19 chez Air Canada

Les effets de la COVID-19 se font lourdement sentir chez Air Canada.

En dévoilant ses résultats pour le deuxième trimestre, le transporteur aérien a indiqué un recul de 89 pour cent du total des revenus par rapport à la même période l'an dernier.

Le nombre de passagers transportés par l'entreprise connaît aussi une baisse fulgurante de 96 pour cent.

La pandémie de COVID-19, les restrictions de déplacements, les fermetures de frontières et les mesures de mise en quarantaine imposées par les autorités gouvernementales sont responsables des difficultés d'Air Canada.

Le président et chef de la direction de la compagnie, Calin Rovinescu, a indiqué que les restrictions fédérales et interprovinciales au Canada comptent parmi les plus strictes du monde.

Air Transat

Par ailleurs, Air Transat retirera tous ses vols à partir de l'Ouest canadien vers des destinations soleil ou vers les États-Unis pour l'hiver.

Des remboursements sont à venir pour les clients.