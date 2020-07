Report du paiement des impôts

L'Agence du revenu du Canada reporte la date limite de paiement des dettes fiscales et en allège les intérêts à cause de la pandémie.



La date limite de paiement passe au 30 septembre pour les déclarations de revenus des particuliers, de sociétés et des fiducies de l'année courante, y compris les versements d'acomptes provisionnels.

L'Agence renonce aux intérêts sur les dettes fiscales existantes du 1er avril au 30 septembre cette année et, pour les déclarations de TPS/TVH, du 1er avril au 30 juin.

Revenu Québec a également pris cette décision.