Attention si vous n’avez pas encore fait vos déclarations de revenus!

Même si les gouvernements fédéral et provincial ont repoussé jusqu'au 1er juin la date butoir pour envoyer les déclarations de revenus, près de deux millions de Canadiens ne l’ont toujours pas fait.

En reportant la date de remise au 1er juin et la date pour effectuer les remboursements au 1er septembre, Ottawa et Québec voulaient ainsi donner un peu de répit aux contribuables canadiens et québécois en raison de la pandémie de la COVID-19.

Mais selon Stéphanie Grammond, journaliste économique à la Presse, les retardataires risquent de perdre des sommes importantes d’argent.