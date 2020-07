Aide financière aux transporteurs aériens? Remboursez d'abord les clients, dit Options consommateurs

Option Consommateurs revient à la charge contre les transporteurs aériens, estimant qu'Ottawa doit les obliger à rembourser les clients dont les vols ont été annulés en raison de la pandémie.

L'organisme reçoit de nombreux appels de consommateurs mécontents qui souhaitent obtenir un remboursement, mais qui obtiennent plutôt des crédits de voyage.

Me Élise Thériault, avocate et conseillère budgétaire et juridique chez Option consommateurs, était au micro de Louis Lacroix, mercredi matin.