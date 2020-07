Crise du logement à Montréal | «On ne veut laisser personne sur le carreau»

«On ne veut laisser personne sur le carreau, parce qu’on a pris en charge les gens qui n’avaient pas de logement. On a aussi entreposé leurs biens. C’est une situation critique pour ces ménages. […] Avec l’aide de l’Office d’habitation de Montréal, on s’est entendu avec des hôtels où les gens sont hébergés. On peut aussi s’entendre avec les propriétaires afin qu’ils puissent garder temporairement les personnes sans logement. La Ville de Montréal est financée par le gouvernement du Québec afin de venir en aide à ces gens.»