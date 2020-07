«Certaines personnes affirment qu’Air Canada abandonne carrément les Québécois en région»

«Air Canada a du mal à se faire des amis et on comprend un peu pourquoi. On a décidé chez Air Canada d’abandonner une série de liaisons à compter des prochaines semaines. Baie-Comeau, Mont-Joli, Gaspé, Sept-Îles, Val-d'Or et Rouyn-Noranda perdront des liaisons vers Montréal ou Québec. Certaines personnes affirment qu’Air Canada abandonne carrément les Québécois de la région. Certains arrêts de service sont permanents. Cette décision aura des impacts économiques, touristiques et médicaux.»