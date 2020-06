Assurance voyage | «Le risque médical lié à la COVID ne semble pas être un problème à assurer»

«Le risque médical lié à la COVID ne semble pas être un problème à assurer. La problématique semble venir de problèmes collatéraux non liés à la condition médicale. La donne a changé le 14 mars. Jamais dans l’histoire de l’assurance voyage, les frontières ont été fermées globalement et tout d’un coup. Et cela pose un problème au niveau de l’assistance qu’on peut donner aux clients»