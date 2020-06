Doit-on nationaliser les CHSLD?

«Ce qui m’agace dans les CHSLD privés non conventionnés, c’est comme si on permettait un système de santé à deux vitesses pour les personnes âgées. On ne permet pas des hôpitaux privés au Québec, mais on permet des CHSLD. Je trouve ça difficile à accepter vu la lourdeur des soins qui doivent être donnés à ces personnes»