Frais COVID-19 au restaurant | «La transparence doit être totale» -L'OPC

Des milliers de Montréalais ont renoué avec le plaisir d’aller au restaurant au cours des derniers jours, mais certains d’entre eux ont eu une mauvaise surprise.

Certains commerçants, en effet, avaient décidé d’ajouter des « frais COVID-19 » de 4 $ par personne, ce qui a soulevé les passions de la population sur les réseaux sociaux.

Était-ce légal? Paul Houde discute de la question avec Charles Tanguay, de l’Office de la protection des consommateurs.

« C’est la surprise qui est détestable et si on vous prend par surprise, c’est illégal. La Loi sur la protection du consommateur interdit aux commerçants d’exiger un prix supérieur au prix annoncé. Et il y a une autre disposition qui dit que l’on ne peut pas facturer de frais s’ils ne sont pas spécifiquement prévus au contrat. »