Dénénagements | «On a entre 300 et 400 ménages en recherche d'un logement»

À Montréal, le taux est de 1,5. Même chose à Gatineau. Pour l’ensemble du Québec, il est de 1,7.

« On est à «zéro pour cent» dans certaines municipalités, comme à Saint-Hyacinthe (0,4), mais aussi dans le secteur des logements familiaux dans la plupart des quartiers centraux de Montréal, de Longueuil et de Laval. Pour les logements familiaux, de trois chambres à coucher et plus, le taux zéro pour cent. »

Et il y a, bien sûr, le coût du logement, toujours à la hausse.