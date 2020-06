Récolte et pénurie de main d’œuvre | «C’est un casse-tête pour des milliers d’entreprises agricoles»

«C’est un casse-tête pour des milliers d’entreprises agricoles que de conjuguer la récolte et la pénurie de main d’œuvre. Les gens cherchent des solutions à l’absence des travailleurs mexicains et guatémaltèques. Ils se tournent vers les Québécois. Certaines expériences sont heureuses tandis que d’autres sont plus difficiles.»