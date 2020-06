Opposition à l’indemnité de départ de 17,5 M$ à Alain Bellemare | «Ça ne changera rien, il a déjà encaissé l’argent»

«D’un côté, ça ne changera rien. M. Bellemare est parti et probablement reparti aux États-Unis. Évidemment, il a déjà encaissé l’argent. C’est plus un vote de blâme, mais ce n’est pas suffisant pour blâmer officiellement parce que c’est un vote minoritaire parce que la famille Bombardier a plus que la majorité des droits de vote. Donc, Bombardier va dire que la majorité des gens, c’est-à-dire la famille Bombardier, a voté pour le package de M. Bellemare même si tous les autres actionnaires hors famille ont voté contre.