La nouvelle PDG d'Hydro-Québec, Sophie Brochu, attend de voir l'allure de la reprise économique avant d'avancer ce qu'aura «coûté» la COVID-19 à la société d'État.

On sait déjà que la fermeture des commerces et des entreprises durant plusieurs semaines a fait chuter la demande d'électricité et du même coup, le bénéfice net de 2,9 milliards de dollars qui était anticipé par Hydro.

Mme Brochu en faisait état, en entrevue avec Paul Arcand, mardi matin au 98.5.