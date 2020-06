Accès aux Îles-de-la-Madeline: le mode d'emploi

Il sera possible de se rendre aux Îles-de-la-Madeleine cet été, en raison d’une entente commune entre la province de Québec et les provinces des Maritimes.

Dès le 26 juin, les automobilistes pourront prendre le traversier à Souris, sur l’Île-du-Prince-Édouard, afin de se rendre aux Îles-de-la-Madeleine.

Pour le maire de l’endroit, cette annonce s’avère un soulagement, comme il l’a laissé entendre, dimanche, en conversation avec l’animateur Paul Houde.

« Enfin! Enfin, je dirais... Il y a une entente, déclare le maire Jonathan Lapierre. Il y a entente entre les gouvernement du Québec et ceux de l’Île-du-Prince-Édouard et du Nouveau-Brunswick. Les visiteurs, les gens, les amis et la parenté pourront avoir accès par la route et par la voie maritime. »

Le tout, bien sûr, assorti à certaines conditions.