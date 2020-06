Projet de loi 61 | «Je demande aux trois partis de l’opposition de collaborer à relancer l’économie»

«On a montré notre bonne foi, on a fait beaucoup d’amendements. Si le projet de loi n’est pas adopté ce printemps, on va revenir avec notre projet de loi cet automne. On ne souhaite pas faire de bâillon. Ce qu’on veut, c’est de travailler avec l’opposition. On veut le faire pour le bien des Québécois. Me semble qu’on doit bien ça à nos aînés d’accélérer la construction des maisons des aînés»