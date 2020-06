Distanciation de 2 mètres dans les restaurants | «L’hécatombe s’en vient»

«Les deux bras me sont tombés et je n’est pas dormi de la nuit. Dans le meilleur des scénarios, je suis à environ 23% de capacité. Normalement, je peux accueillir 151 personnes. Si ce sont seulement des célibataires qui viennent, je peux accueillir 12 clients. Et si ce sont des groupes, ce sera 56 clients. Mais de façon réaliste, on parle de 30 clients sur 151»