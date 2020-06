Pas d’exception pour les propriétaires de bar

À bout de ressources financières et se sentant oubliés, les propriétaires de bars sont de plus en plus nombreux à vouloir défier les consignes gouvernementales et rouvrir leur établissement même si Québec et la Santé publique ne l’ont pas encore autorisé.

Et cette frustration ne s'est certainement pas atténuée lorsque le gouvernement a annoncé lundi que les restaurants pourraient rouvrir leur salle à manger dès le 15 juin en province et dès le 22 juin dans la grande région métropolitaine, dans la MRC de Joliette et la ville de l'Épiphanie.

En point de presse mardi, le premier ministre du Québec, François Legault a tenu à rappeler l’importance de suivre les consignes sanitaires pour le bien de tous les Québécois.