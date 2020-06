Relance de l’économie | «Il y a une urgence d’agir» - François Legault

Nombreuses inquiétudes

Le PM est conscient que les oppositions et certains chroniqueurs sont inquiets. Il a de nouveau insisté pour dire que l’objectif de ce projet de loi n’est pas de réduire les exigences, mais bien de réduire les délais. Pas question de réduire les exigences environnementales et surtout, pas question de revivre une commission Charbonneau sur la corruption et collusion.