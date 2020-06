Réouverture des restaurants, mais non des bars | «Injuste et inacceptable»

«Le guide des normes sanitaires est déjà créé. Ce sont les mêmes que celles qui seront appliquées pour les restaurants. En plus de ne pas pouvoir ouvrir les bars en même temps que les restaurants, ceux-ci pourront vendre de l’alcool sans repas. En plus, on ne pourra même pas servir notre clientèle pendant que les gens seront dans les restaurants. C’est injuste et inacceptable.»