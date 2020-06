Pour la relance de l'industrie hôtelière au Québec

Parmi les secteurs d’activités les plus touchés par la pandémie, le secteur hôtelier est indiscutablement du nombre.

Christiane Germain, co-fondatrice de la chaîne d’hôtels Germain, a mis sur pied cette semaine une association pour la relance touristique.

En compagnie de Jeffrey Subbrani et François Gagnon, Madame Germain trace le portrait des derniers mois touchant son industrie, notamment tout ce qui touche les mesures sanitaires et de distanciation.

« Ça ne va pas super bien. Nous sommes passés d’une industrie qui allait très, très bien, à une industrie où, du jour au lendemain, les revenus ont baissé de 95 pour cent. »

Cela dit, Christiane Germain note un intérêt renouvelé de la clientèle ces jours-ci.

« Dans certaines régions du Québec, on sent un intérêt. Les gens nous appellent. On demande de l’information. Je pense que les gens ont le goût de voyager. »

« Ceci étant dit, il y a quand même des mesures (sanitaires) qui s’ajoutent à ce que l’on faisait déjà. Mais on peut rassurer les gens. On est dans un domaine où la propreté… Désinfecter, ce n’est pas quelque chose de nouveau pour nous. C’est quelque chose avec laquelle on a toujours composé. »

Comme d’autres secteurs, l’industrie hotellière a fait des demandes au gouvernement en vue d’une relance. Une demande d’aide financière de l’ordre de 590 millions $ pour l’ensemble de l’industrie – pas seulement pour les hôteliers -, mais en excluant les transports. Une demande risquée dans le contexte?

« Je vois ça plus comme un investissement. L’industrie hôtelière ne vit pas aux crochets du gouvernement. Au contraire, c’est une industrie qui a largement contribué aux recettes fiscales des gouvernements et c’est une industrie qui crée beaucoup d’emplois (environ 400 000). »