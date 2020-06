Locataire qui ne paie plus son loyer | Cri du cœur d’une propriétaire

«Depuis le mois de décembre, on avait des problèmes. Après deux mises en demeure en février auprès de la Régie du logement, on avait notre rendez-vous à la Régie pour le 16 avril et étant donné le décret ministériel, tout a été mis sur la glace. Ce qu’on m’a dit c’est que je dois continuer de faire vivre cette famille qui reçoit des allocations familiales et de l’assistance sociale. Elle ne répond plus à nos messages textes ou nos appels. Elle ne veut pas nous payer. Ce qu’elle dit, c’est qu’on ne finira jamais à la mettre dehors parce que son enfant est autiste»