Plus que quelques jours afin de produire sa déclaration d'impôts

En raison de la pandémie, les citoyens ont eu essentiellement un mois de plus afin de produire leur déclaration d’impôts.

En dépit de cette prolongation, il y avait encore plus de 1,2 million de contribuables qui n’avaient pas produit leur déclaration en date du jeudi 29 mai 2020.

Et pourtant, en conversation avec François Gagnon et Jeffrey Subranni, Martin Croteau, porte-parole de Revenu Québec, explique que, collectivement, nous ne sommes pas en retard par rapport à 2019.

« En fait, on est plutôt en avance. L’an dernier, à quatre jours de la date limite, le 26 avril 2019, on avait reçu 4,9 millions de déclarations. On a reçu environ 400 000 déclarations de plus que l’an dernier à la même date. »

« La date limite pour produire la déclaration a été repoussée du 30 avril au 1er juin, mais la date limite pour payer un solde d’impôt a été repoussée au 1er septembre.

« Donc, si vous produisez votre déclaration de revenus après le 1er juin, mais avant le 1er septembre, on peut vous le dire, il n’y aura pas de pénalités. »

