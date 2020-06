Grand Montréal | Les salons de coiffure rouvriront le 15 juin

Le gouvernement du Québec a annoncé la réouverture graduelle des services de soins corporels et esthétiques pour la Communauté métropolitaine de Montréal et la MRC de Joliette dès le 15 juin.

L’annonce a été faite par l’entremise d’un communiqué vendredi après-midi.

Notons que toutes les autres régions du Québec pourront le faire dès le 1er juin.

La mesure touche les salons de coiffures, les barbiers, les centres d’esthétique, les services de manucure et de pédicure, les services d’épilation et de soins de la peau ainsi que les tatouages et les commerces de perçage corporel.